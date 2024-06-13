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Рустам Минниханов предложил создать в Татарстане зону тестирования цифровых финансов

17:34, 13.06.2024
Рустам Минниханов предложил создать в Татарстане зону тестирования цифровых финансов
Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов предложил правительству России создать в Казани особую зону для тестирования блокчейн-проектов, об этом сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

По его словам, Минниханов направил соответствующее предложение премьеру России Михаилу Мишустину в середине апреля. В письме предлагается рассмотреть возможность создания в казанском IT-парке зоны для тестирования блокчейн-технологий в формате «цифровой песочницы».

Минниханов аргументировал свое предложение тем, что Татарстан обладает необходимой инфраструктурой для апробации работы блокчейн-технологий. Это позволит выявить все слабые и сильные стороны этих механизмов в целях дальнейшего применения на территории России.

Среди проектов, которые могут пройти испытания в такой «цифровой песочнице», — «токенизированный рубль», «детский цифровой рубль», «криптоэквайринг», «криптомат» и «оператор майнинга». Также в зоне могут быть протестированы проекты электронного суда, электронного нотариуса и NFT-архива объектов культурного наследия.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Иннополис Тех» основано в 2021 году в Иннополисе и контролируется бывшим министром связи и массовых коммуникаций России Николаем Никифоровым.

Напомним, в Татарстане запустили первую очередь центра обработки данных «Иннополис», рассчитанного на 1 тысячу серверных стоек мощностью в МВт. Это крупнейший в Поволжье дата-центр.

Рената Валеева

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