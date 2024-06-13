Метан не держит «проезд»: автобусы на «газу» принесут около 2 млрд рублей экономии перевозчикам

Казанские перевозчики получат 2 млрд рублей экономии от эксплуатации 157 автобусов на компримированном природном газе

Фото: Максим Платонов

Казань до конца года получит 157 «газовых» автобусов, каждый из которых сулит расчетную экономию в 118 млн рублей в год, но на будущей стоимости проезда это не скажется. «На цену проезда это влияние не оказывает. Это больше влияет на вопросы экологии и окупаемости перевозчиками этого транспорта», — заявил сегодня замминистра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев, объясняя журналистам смысл перевода общественного транспорта на метан. Оказалось, что темпы газификации автотранспорта в республике с начала года выросли — до 255 единиц, но частники по-прежнему не торопятся отказываться от бензина. Между тем «Газпром газомоторное топливо» собирается поставить АГНКС на 686-м километре трассы М-12 и на объездной дороге вокруг Набережных Челнов. Детали — в материале «Реального времени».

Автобусы едут на газ

«Голубой переход» автомобильного транспорта на газ обрел второе дыхание после окончания 10-летней программы развития газомоторного топлива, которая и заложила основы сложившейся инфраструктуры. В этом году в Татарстане планируется довести количество АГНКС до 50 вместо нынешних 47 станций, выйти на уровень «пролива» газового топлива в 85 млн кубометров.

Запуск новой программы анонсировал в декабре прошлого года вице-премьер — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко. Тогда он откровенно предупреждал, что при переходе на газ «выгоду в моменте не получить», намекая, что экономический эффект от переоснащения техники на КПГ и СПГ можно получить в долгосрочной перспективе. Иначе говоря, средний срок окупаемости модернизации составляет от 10 до 20 месяцев при условии активной эксплуатации транспортного средства. Очевидно, что в «голубой переход» стремятся попасть грузовые перевозчики, общественный транспорт, а меньше всего — частные лица.

Динамика перевода автотранспорта на газ в республике подтверждает справедливость подобных прогнозов. Как сообщил сегодня на пресс-конференции по развитию рынка газомоторного топлива замминистра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев, с начала года на газ были переоборудованы 255 единиц транспортной техники, что больше, чем в прошлом году (199 единиц). Правда, прирост был обеспечен за счет госконтракта с ГТЛК на поставку 119 газомоторных автобусов, которые получили Зеленодольск, Нижнекамск, Бугульма и Альметьевск. Отчасти за счет их эксплуатации вырос «пролив» газового топлива — до 73,2 млн кубометров газа.

Метан накачивают госсубсидиями

Переход на экологические виды топлива поддерживается госсубсидиями, добавил Марат Минибаев. На переоборудование легкового автомобиля дается 24 тысячи рублей, для магистральных тягачей — до 132 тысяч, и больше всего этим пользуются транспортные компании. В настоящее время субсидии покрывают от 25% до 30% расходов на переоборудование автотранспорта на газ. В среднем модернизация обходится от 50 до 100 тыс. рублей. Если учесть актуальные цены на топливо и разный расход (у газомоторного топлива он на 20% выше, чем бензина), то средняя разница в цене за литр колеблется в пределах 20—25 рублей. Поэтому частные лица не торопятся переводить автомобиль на газ, и выгодно это только тем, у кого большой парк техники. Но в этом году господдержка может вырасти. По словам Марата Минибаева, Минэнерго РФ рассматривает предложения об увеличении размера субсидий. На сколько — он не стал говорить.

Парадоксы газификации обнаружились на новом участке движения — на общественном транспорте. Казань до конца года получит 157 «газовых» автобусов по контракту с ГТЛК, однако на будущей стоимости проезда это не скажется. Но прибытию большой партии газомоторных автобусов рад оператор программы ООО «Газпром газомоторное топливо».

2 млрд рублей чистой экономии в год

— Я считаю, что использование КПГ (компримированного природного газа, — прим. ред.) на пассажирских автобусах — это очень большое благо с точки зрения экономики. Огромный экономический эффект, который измеряется сотнями миллионов. На протяжении жизненного цикла мы считали, что 157 автобусов, которые придут, дадут порядка 2—3 млрд рублей чистой экономии. Это колоссальная сумма, — рассказал директор Средневолжского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» Булат Газизуллин.

Позже, в разговоре с «Реальным временем», он уточнил, что расчет сделан на перспективу, а ежегодно одна машина принесет чистой экономии в 118 млн рублей.

— При среднегодовом пробеге пассажирского автобуса (это около 80 тыс. км) в Казани затраты составят 2,064 млн рублей на дизельном топливе. При использовании метана затраты составят 880 тысяч рублей. Разница в экономии — 1,4 млн рублей. Таким образом, эксплуатация одной машины на метане принесет 118 млн рублей в год, — пояснил он.

В результате при пробеге в 80 тысяч км в год одной машины перевозчики будут экономить ежегодно около 2 млрд рублей.

Интересно, что автобусы на газе оказались дороже «дизельных».

— Но есть часть мер, включая федеральную субсидию, которая должна привести дизельный и газовый вариант к единой стоимости, — пояснил Булат Газизуллин.

По его словам, сейчас в парке казанских перевозчиков около 200 автобусов на газе.

Газ — это про чистый воздух, а не про цену проезда?

Удержит ли метан рост стоимости проезда в Казани?

— На цену проезда это влияние не оказывает. Это больше влияет на вопросы экологии и окупаемости перевозчиками этого транспорта, — разочаровал замминистра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев.

Сейчас во всех городах есть АГНКС для общественного транспорта.

— Большая сеть заправок в Набережных Челнах — семь-восемь заправок. В Зеленодольске АГНКС построена прямо за забором АТП, — рассказал Булат Газизуллин. — При этом уровень загрузки АГНКС остается на уровне 28%.

Между тем «Газпром газомоторное топливо» собирается поставить АГНКС на 686-м километре трассы М-12 и на объездной дороге вокруг Набережных Челнов.

— На 686-м км зеркально выделены земельные участки по обе стороны трассы М-12 в составе большого многофункционального комплекса. Обсуждается размещение станции на объездной дороге вокруг Набережных Челнов, но пока рано говорить о конкретном земельном участке. Следующая часть — на территории Чувашии, здесь выделен земельный участок, — сказал директор Средневолжского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо». — Пока же строительство АГНКС идет со стороны Москвы, так как там раньше ввели участок М-12, — пояснил он.

В ООО «Газпром газомоторное топливо» рассчитывают, что загрузка этих станций окажется выше, чем в муниципалитетах.

«Газовый» «Москвич» поедет на льготах

В «голубой переход» уверенно входят производители техники. В августе «РариТЭК Холдинг» в рамках соглашения с автозаводом «Москвич» и Минпромторгом РТ выпустит первую партию «газовых» автомобилей «Москвич». Правда, машина окажется на 120—130 тысяч дороже, чем бензиновая версия, сообщил коммерческий директор «РариТЭК Инжиниринга» Рамиль Ишмаев.

Разницу собираются покрыть за счет субсидий.

— Сейчас разрабатывается программа компенсации такой разницы в стоимости [речь идет именно о покупке новой машины в заводском исполнении]. Это может быть либо скидка на топливо [порядка 30%], либо какая-то другая компенсация. В любом случае к старту продаж льготная программа в том или ином виде начнет функционировать, — рассказал Ишмаев.