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В России прошли электронные ракетные пуски в рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил

09:32, 13.06.2024
В России прошли электронные ракетные пуски в рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил
Фото: Татьяна Демина

В ходе второго этапа учений нестратегических ядерных сил были проведены электронные ракетные пуски по условным целям противника. Об этом сообщает Министерство обороны.

— Осуществлены электронные ракетные пуски по условным целям противника, — говорится в сообщении министерства.

В Минобороны отметили, что личный состав, задействованный в учениях экипажей военно-морского флота, осуществил выходы в море в назначенный район патрулирования.

Напомним, второй этап учений нестратегических ядерных сил начался в России и Белоруссии 11 июня.

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