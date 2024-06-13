В России прошли электронные ракетные пуски в рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил
В ходе второго этапа учений нестратегических ядерных сил были проведены электронные ракетные пуски по условным целям противника. Об этом сообщает Министерство обороны.
— Осуществлены электронные ракетные пуски по условным целям противника, — говорится в сообщении министерства.
В Минобороны отметили, что личный состав, задействованный в учениях экипажей военно-морского флота, осуществил выходы в море в назначенный район патрулирования.
Напомним, второй этап учений нестратегических ядерных сил начался в России и Белоруссии 11 июня.
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