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Аэропорт Казани ввел ограничения на вылет и посадку самолетов

09:56, 21.12.2024
Аэропорт Казани ввел ограничения на вылет и посадку самолетов
Фото: Максим Платонов

Аэропорт Казани ввел временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, сообщает пресс-служба Росавиации.

Так, аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы.

Экипаж и сотрудники аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, заверили в пресс-службе.

Елизавета Пуншева

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