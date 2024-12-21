Аэропорт Казани ввел ограничения на вылет и посадку самолетов
Аэропорт Казани ввел временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, сообщает пресс-служба Росавиации.
Так, аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы.
Экипаж и сотрудники аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, заверили в пресс-службе.
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