В Казани на берегу Кабана построят новую мечеть
В Казани на берегу Кабана планируется построить новую мечеть. Соответствующее постановление исполкома проходит антикоррупционную проверку.
Планируется, что территория мечети будет проходить в границах улиц Авангардной и Сормовской на берегу Среднего Кабана. Площадь проекта планировки составляет 0,5 гектара. Проектом предусмотрены зеленые зоны, улично-дорожные сети и сама мечеть.
Создание мечети пройдет в несколько этапов:
- Выполнение проектной документации и строительство объекта.
- Прокладка инженерных документаций.
- Благоустройство территории.
Напомним, в ближайшее время в Казани планируется начать строительство соборной мечети в честь 1000-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Об этом на архитектурно-градостроительной конференции «Диалоги. Весенние встречи» в апреле сообщил мэр города Ильсур Метшин.
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