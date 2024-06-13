В Казани на берегу Кабана построят новую мечеть

Фото: Максим Платонов

В Казани на берегу Кабана планируется построить новую мечеть. Соответствующее постановление исполкома проходит антикоррупционную проверку.

Планируется, что территория мечети будет проходить в границах улиц Авангардной и Сормовской на берегу Среднего Кабана. Площадь проекта планировки составляет 0,5 гектара. Проектом предусмотрены зеленые зоны, улично-дорожные сети и сама мечеть.

Создание мечети пройдет в несколько этапов:

Выполнение проектной документации и строительство объекта.

Прокладка инженерных документаций.

Благоустройство территории.

Напомним, в ближайшее время в Казани планируется начать строительство соборной мечети в честь 1000-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Об этом на архитектурно-градостроительной конференции «Диалоги. Весенние встречи» в апреле сообщил мэр города Ильсур Метшин.

Елизавета Пуншева