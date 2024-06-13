«Врыв» Леонова и лидерство Суяргулова: как изменились показатели в топе медиаэффективности за I квартал года

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Передвижения по топ-5

Агентство «ПромРейтинг» опубликовало результаты исследования медиаэффективности руководителей министерств и ведомств, а также глав городов и районов Татарстана за первый квартал 2024 года. Согласно ему, первое место в республике занял прокурор Альберт Суяргулов. Он опередил мэра Казани Ильсура Метшина. Оба набрали более 3 тысяч баллов (3 449 и 3 394 соответственно).

По мнению аналитиков, успех Суяргулова объясняется его высокой активностью в медиапространстве. В начале года произошло множество чрезвычайных ситуаций, на которые надзорные органы республики отреагировали очень быстро. Стоит напомнить, что именно по требованию прокурора Татарстана были уволены глава КирМоса Сергей Миронов и заместитель министра здравоохранения Айрат Гарипов.

Снижение позиций Ильсура Метшина в рейтинге связывают с резким ростом критики в его адрес из-за проблем с уборкой снега в Казани этой зимой, а также из-за прорывов труб и затоплений. Не помогли ему ни прошедшие в Казани «Игры будущего», ни рекордная явка избирателей на выборах президента России в Казани — 72,5% (выше, чем в других городах-миллионниках).

Следом за ними идет министр спорта Татарстана Владимир Леонов — он смог подняться аж на пять позиций за прошедший квартал (в его активе 2 120 баллов). Для него начало года прошло лучше некуда — Казань стала центром мировых спортивных и культурных событий этого года — «Игр будущего» и Игр стран БРИКС. Также столица Татарстана включилась в борьбу за организацию чемпионата Европы по водным видам спорта на территории города.

На четвертом месте в рейтинге расположился руководитель следственного управления Следственного комитета России по Татарстану Валерий Липский, набравший 2 068 баллов. Снижение показателей Липского связывают с уменьшением его активности в 1,2 раза (на 120%). Как отметили аналитики рейтинга, руководитель ведомства крайне редко появлялся в медиапространстве, а большая часть его информационных поводов была связана с поручениями главы Следкома России Александра Бастрыкина по различным делам.

Замыкает пятерку лидеров Рамиль Муллин, глава Нижнекамского района и города Нижнекамска, набравший 1 860 баллов. Как отметили аналитики, показатели Муллина не изменились, но и не улучшились. Они также сообщили о значительном количестве негативных комментариев под его постами. Однако это не отражает в полной мере того, сколько полезного было сделано за этот период: запуск новых больших автобусов, открытие отремонтированного отделения ЦРБ, строительство нового газопровода и спортивного центра. В целом падение Муллина в рейтинге не является его провалом, а скорее отражает значительный рост министра спорта.

Неожиданный новичок

В топ-10 также вошел Ирек Кадамов, временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Татарстану. Он сразу же занял шестое место в рейтинге, набрав 1 646 баллов.

По прогнозам аналитиков, все упомянутые лица сохранят свои позиции после следующего подсчета баллов.

Кто больше всех вырос

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан Марина Патяшина поднялась на 14 позиций и теперь занимает 7-е место в рейтинге.

Марсель Миннуллин, министр здравоохранения Татарстана, также продемонстрировал значительный рост, поднявшись на 21 позицию и заняв 10-е место в рейтинге.

Кроме того, стоит отметить Эльмиру Зарипову, министра труда, занятости и социальной защиты республики. Она улучшила свои позиции на 11 пунктов и теперь занимает 13-е место в рейтинге.

Однако самый впечатляющий результат показала Ирина Волынец, детский омбудсмен Татарстана. Она поднялась на невероятные 87 позиций и теперь занимает 11-е место в рейтинге медиаэффективности.

Волынец смогла вернуть позиции, которые она ранее утратила. За этот квартал она выдвинула множество разнообразных инициатив, которые всегда вызывали неоднозначную реакцию. Многие одобрили ее идею о запрете продажи газировки детям. При этом эксперты отмечают, что ее идеи часто оценивались и обсуждались и она сама подходила к предложениям здраво.



Аутсайдеры из сотни



В конце списка по эффективности работы в сфере медиа находятся главы трех районов Татарстана: Дмитрий Иванов, возглавляющий Чистопольский район, Марат Гафаров, руководитель Дрожжановского района, и Фаил Камаев — глава Тукаевского района.

Причиной резкого ухудшения результатов Иванова стал огромный поток жалоб от граждан, которые обращались во все органы власти и СМИ. Кроме того, много критики поступало в адрес служб, отвечающих за уборку снега и мусора. За все время рейтинга у Иванова не было такого количества отрицательных отзывов.

Второй квартал подряд Гафаров занимает низкие позиции в медиарейтинге. И снова причиной стало происшествие в школе района. Напомним, что на школьницу упала глыба снега с крыши. Девочка получила травмы и была госпитализирована. Районные власти уже поручали директору школы очистить крышу, но работы не были выполнены. В результате было возбуждено уголовное дело, что вызвало крайне негативную реакцию в обществе.

Камаев продолжал оставаться на дне рейтинга медиаэффективности вплоть до своего задержания по подозрению во взятке. Напомним, сумма взяток чиновнику превысила 8,5 млн рублей. В настоящее время его обвиняют по пяти эпизодам уголовного расследования.

Лидеры отрицательного роста

Бывший глава Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов потерял больше всего позиций в рейтинге. Он опустился на 96-е место — рекордное падение. События, которые повлияли на положение Миронова в рейтинге: увольнение по решению суда после требования прокуратуры об утрате доверия из-за результатов антикоррупционной проверки. Последующее обнаружение у его семьи недвижимости и имущества на сумму 308 миллионов рублей.

Михаил Афанасьев переместился на 68-ю строчку рейтинга из-за большого количества жалоб и критики от жителей города, которые они оставили в социальных сетях. Поводом для критики стала в том числе гибель младенца, которая вызвала широкий общественный резонанс. Родители слишком сильно подбрасывали ребенка, и это привело к его смерти. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по данному факту. В социальных сетях заметили, что органы опеки и местные власти не отреагировали должным образом на эту трагедию.

Экс-глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани Фанис Нурмухаметов почти в 4 раза снизил показатели и занял 86-е место в рейтинге медиаэффективности. В своем докладе, который он представил в мэрию города, Нурмухаметов рассказал о том, что за прошедший год было сдано пять домов и отремонтировано десятки километров дорог. Однако в процессе обсуждения доклада стали очевидны все недостатки и проблемы, связанные с инфраструктурой районов: жители постоянно жаловались на неубранный снег и постоянные прорывы на дорогах.

Олег Исаков