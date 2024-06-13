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Синхронист Александр Мальцев принес сборной России второе золото на Играх БРИКС

11:31, 13.06.2024

Синхронист Александр Мальцев принес сборной России второе золото на Играх БРИКС. Спортсмен выступал в сольной технической программе, сообщает РИА «Новости».

Александр Мальцев по итогам своего выступления набрал 267,3216 балла, обойдя второе место на 58 баллов.

Первое золото в копилку сборной России принесла синхронистка Светлана Колесниченко. Спортсменка набрала 313 баллов в сольной технической программе.

Разиль Самигуллин

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