В мэрии Казани рассказали о порядке действий в случае включения системы оповещения
При включении системы оповещения в одном из районов Казани жителям необходимо одеться и спуститься на нижние этажи дома или в сторону подвалов. Об этом сообщает мэрия города.
Власти Казани описали четыре шага:
1. Сохранять спокойствие.
2. Одеться и спуститься на нижние этажи дома или в сторону подвалов.
3. Ни в коем случае не выдвигаться в сторону, откуда был слышен хлопок.
4. Не делиться кадрами, которые позволяют сориентироваться на местности.
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