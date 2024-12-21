В мэрии Казани рассказали о порядке действий в случае включения системы оповещения

Фото: Максим Платонов

При включении системы оповещения в одном из районов Казани жителям необходимо одеться и спуститься на нижние этажи дома или в сторону подвалов. Об этом сообщает мэрия города.

Власти Казани описали четыре шага:

1. Сохранять спокойствие.

2. Одеться и спуститься на нижние этажи дома или в сторону подвалов.

3. Ни в коем случае не выдвигаться в сторону, откуда был слышен хлопок.

4. Не делиться кадрами, которые позволяют сориентироваться на местности.



Елизавета Пуншева