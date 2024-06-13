В Казани на проспекте Ямашева появится новый спортивно-оздоровительный комплекс
В столице Татарстана планируется создать муниципальный бюджетный спортивно-оздоровительный комплекс «Казань». Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.
Согласно постановлению, учреждение откроют по адресу проспект Ямашева, д. 7. До 1 августа текущего года комитет физической культуры и спорта исполкома города обязуется установить муниципальное задание для комплекса. В тот же срок необходимо установить штатное расписание учреждения.
Финансирование нового объекта будет происходить за счет бюджета Татарстана и за счет внебюджетной деятельности учреждения.
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