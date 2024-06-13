Татарстанец Даниел Маринов выиграл золото в многоборье на Играх БРИКС
В Казани прошли соревнования по спортивной гимнастике в рамках Игр БРИКС. В многоборье первое место занял житель Казани Даниел Маринов, набравший 84,700 балла.
19-летний спортсмен ранее уже показал свое мастерство на чемпионате России 2024 года, где он выиграл золото в личном многоборье и вольных упражнениях, а также был вторым в упражнениях на брусьях и перекладине.
Напомним, синхронист Александр Мальцев принес сборной России второе золото на Играх БРИКС.
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