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Татарстанец Даниел Маринов выиграл золото в многоборье на Играх БРИКС

19:18, 13.06.2024
Татарстанец Даниел Маринов выиграл золото в многоборье на Играх БРИКС
Фото: Динар Фатыхов

В Казани прошли соревнования по спортивной гимнастике в рамках Игр БРИКС. В многоборье первое место занял житель Казани Даниел Маринов, набравший 84,700 балла.

19-летний спортсмен ранее уже показал свое мастерство на чемпионате России 2024 года, где он выиграл золото в личном многоборье и вольных упражнениях, а также был вторым в упражнениях на брусьях и перекладине.

Напомним, синхронист Александр Мальцев принес сборной России второе золото на Играх БРИКС.

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