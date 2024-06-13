МОК определился с местами проведения зимних Олимпийских игр 2030 и 2034 годов

Фото: Динар Фатыхов

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) поддержал предложение провести зимние Олимпийские игры в 2030 году в регионе Французские Альпы, а в 2034 году — в американском Солт-Лейк-Сити. Об этом сообщил глава комиссии МОК по будущим Олимпиадам Карл Штосс, передает ТАСС.

Окончательное решение будет принято всеми членами МОК на 142-й сессии в Париже с 22 по 24 июля.

Ближайшие зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

Также напомним, что президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что российские спортсмены будут представлены в семи видах спорта на Олимпийских играх 2024 года в Париже.