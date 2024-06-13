«Черный четверг» для Мосбиржи: ждем панику, просадку фондового рынка и инфляцию

Очередные санкции против России поставили на стоп биржевую торговлю долларами и евро

Для обычных людей, которые не торговали сами на бирже и у которых там не зависли средства, заметных последствий не будет.. Фото: Реальное время

12 июня, на День России, страна получила очередной «подарок» в виде санкций против Мосбиржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария. С сегодняшнего дня торги долларами и евро на бирже остановлены, но продолжат совершаться на внебиржевом рынке, успокаивает ЦБ РФ. Несмотря на это, в ряде городов накануне выстроились огромные очереди в обменниках, а некоторые банки подняли курс продажи доллара до 200 рублей. Есть ли основания для паники и как изменится валютный рынок России — в обзоре «Реального времени».

К такому повороту событий власти были готовы

Банк России буквально сразу после объявления новостей Минфином США о введенных санкциях выпустил заявление, что сделки с американским долларом и евро продолжат совершаться на внебиржевом уровне. Граждане смогут покупать и продавать валюту через банки.

Официальные курсы к рублю ЦБ будет определять по данным банковской отчетности и сведений от цифровых платформ внебиржевых торгов. Средства на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными, сказано в пресс-релизе ЦБ РФ.

«По вкладам и счетам граждан и организаций в долларах США и евро сохраняется прежний режим выдачи средств, установленный Банком России»,— заверил регулятор.

В Санкт-Петербурге накануне выстроились огромные очереди у обменников. «У нас все как обычно, — прокомментировали ситуацию в Банке Казани. — Продаем и покупаем. Все спокойно, в рабочем режиме».

Люди переживают первый шок

«В культурной столице, как известно, особо чувствительная публика, — иронизирует начальник аналитического отдела Банка БКФ Максим Осадчий. — Информации об очередях в обменниках Москвы и других городов России нет. Однако когда банки с пониженной социальной ответственностью выставляют курс продажи доллара по 130, 150 или даже 200 рублей, это способствует паническим настроениям».

— Пока люди переживают первый шок — это стандартная реакция. Сразу бегут к обменникам, банки «задирают» курс продажи валюты, что еще больше подзадоривает публику. Но в данном случае, судя по ситуации на Московской бирже, «в Москве все спокойно»: юань на бирже даже немного просел. Был пик сразу после начала торгов, но сейчас биржевой курс юаня даже ниже, чем в пятницу, — говорит Осадчий.

Говорить о том, что теперь в России власти будут как-то манипулировать курсом доллара, оснований нет: «Ведь есть надежный индикатор — юань, который продолжает торговаться на Мосбирже. Курс «доллар — рубль» легко рассчитать по курсу «доллар — юань» на международном рынке и курсу «юань — рубль» на Московской бирже».

«Однако не исключены интервенции на биржевом рынке юаня. Также в критической ситуации регулятор может оказывать помощь банкам, продавая им наличную валюту, — не исключает Осадчий. — Центральный банк перед СВО накопил огромный запас наличной валюты — около $40 миллиардов».

Валютный рынок становится межбанковским

«Для обычных людей, которые не торговали сами на бирже и у которых там не зависли средства, заметных последствий не будет, потому что почти все, что значимо, будет происходить за кадром — например, новый механизм установления курса ЦБ, — говорит главный экономист «Эксперт РА», доцент экономфака МГУ Антон Табах. — Кроме того, при прочих равных станут шире спреды при безналичных операциях с валютой. Если раньше всегда была возможность для крупной сделки пойти и купить валюту напрямую на бирже с копеечными комиссиями, то сейчас у банков появится больше возможности заработать на разного рода комиссионных для всех валют, кроме юаня. В остальном режим не меняется, к санкциям давно готовились. То, что ЦБ и Мосбиржа в пределах часа от решений Минфина США выпустили свои заявления и распоряжения, хорошо показывает, что все документы заранее были готовы. Осталось только нажать на кнопочку».

— Если люди сами не будут паниковать, изменится мало что, — предупреждает Табах. — На курс доллара новые санкции сами по себе не повлияют. Это скорее техническая история — увеличатся так называемые транзакционные издержки.

«У нас исторически сложилось, еще с 1992 года, что рынок валюты биржевой. В большинстве стран мира это не так. Он скорее межбанковский — теперь и в России. Я не говорю, что введенные санкции — это вообще ни о чем. Но масштабы последствий за счет хорошей подготовки, скорее всего, будут минимальными. ЦБ уже объявил, что курс останется рыночным и его будут устанавливать на основе анализа сделок, вот и посмотрим, как будет дальше», — прокомментировал ситуацию Антон Табах.

Потрясение серьезное, но не катастрофа

«Новые санкции против Мосбиржи — это очень серьезное потрясение, но не «черный лебедь» и не суперкатастрофа по той причине, что такая возможность обсуждалась на протяжении года. Осенью прошлого года Центробанк уже говорил, как будет действовать в случае наступления такой ситуации», — рассказал финансовый эксперт, член комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности кандидат экономических наук Ян Арт.

— Курс рубля ЦБ РФ теперь будет устанавливать путем опроса банков. Примерно так сейчас рассчитывается средняя депозитная ставка в стране. Если какой-то малый или средний банк отклоняется от нее больше, чем на один процентный пункт, ЦБ спрашивает: «Почему ты отклоняешься? У тебя проблемы с ликвидностью?» Это, конечно, уже не рыночный курс, а квазикурс, — отмечает Ян Арт.

«Важный момент также заключается в том, что будет рассчитываться кросс-курс через юань: есть биржевые котировки «рубль — юань» и «юань — доллар», и через эту историю будет рассчитываться и наш курс. Часто спрашивают, почему не через дирхам, более жестко привязанный к доллару, и не через гонконгский доллар? Сегодня ответ уже есть: биржевые торги гонконгским долларом в России также приостановлены. А дирхам — это все-таки «кулуарная валюта», и объем торговых операций с этой валютой на порядок ниже, чем с юанем, — объясняет Арт.



«Вполне естественно, что банки максимально расширят спреды по продаже и покупке валюты. Для этого есть несколько причин, и заработать на панике — далеко не самая главная из них, как может показаться обывателям, — говорит он. — Самая главная причина — это вложить в расширенный спред невнятность и неясность с курсом рубля. Сейчас я бы предостерег всех от панических действий, и вчера я это делал в своем прямом эфире. Никаких действий в четверг! Но людей, конечно, не остановишь».



Негативные последствия новых санкций — это удар по Мосбирже, хотя и не смертельный, и снижение фондового рынка России. «Экспортеры сейчас уже не могут выполнить президентский указ по продаже экспортной выручки, — говорит Арт. — Но куда серьезнее проблема с импортерами, потому что банки будут предлагать им валюту с огромным спредом. Соответственно, одним из последствий этой истории может быть скачок цен в связи с удорожанием импортной составляющей. И кроме того, сами импортеры тоже, скорее всего, расширят маржу покупки и продажи, и тоже не от жадности, как будут думать люди, а для того чтобы спрятать в маржу потенциальные риски — невнятность курса. Это, скорее всего, подтолкнет инфляцию, но не на катастрофическом уровне».

По мнению Яна Арта, сегодня в России нужно срочно монтировать внебиржевую площадку для валютного обмена, где экспортеры смогут продавать выручку, выполняя президентский указ, а импортеры — напрямую покупать валюту. «Такую площадку технически, наверное, может сделать Центральный банк. Но тут я уже вторгаюсь не в свою сферу. Не знаю, как в итоге все будет реализовано, но я бы поступал именно так», — рассуждает эксперт.

«Ждем панику, просадку российского фондового рынка, увеличения торговой маржи и инфляцию, — резюмирует Арт. — Но я все же рекомендую всем взять паузу и осмотреться. Это всегда логично и правильно в критический момент. Призываю действовать аккуратно и посмотреть на развитие ситуации».