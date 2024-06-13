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Безымянный сквер в Авиастроительном районе Казани назовут в честь Бориса Тихомирова

10:07, 13.06.2024
Безымянный сквер в Авиастроительном районе Казани назовут в честь Бориса Тихомирова
Фото: скриншот c сайта Яндекс.Карты

Безымянный сквер в Авиастроительном районе Казани назовут в честь генерального директора АО «Казанский Гипронииавиапром» Бориса Тихомирова. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.

Сквер находится вблизи самого предприятия.

Борис Тихомиров родился 8 мая 1945 года в поселке Абезь Коми АССР. С 1970 года он работал в Казанском филиале «Гипронииавиапром» и в 1994-м стал его генеральным директором.

На своем посте Тихомиров отслужил до самой смерти в 2020 году.

Елизавета Пуншева

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