«Нам посчастливилось жить и работать в великой стране»: Рустам Минниханов вручил госнаграды в День России

«Россияне едины в помыслах»

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил государственные награды в казанском Кремле. Мероприятие приурочено к празднованию Дня России.

— Нам посчастливилось жить и работать в великой стране с многовековой историей, богатым духовным и культурным наследием, выдающимися научными достижениями, уникальным природным богатством и, главное, с талантливым и трудолюбивым народом. Как подчеркивает наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин, россияне едины в помыслах, труде и в бою. Уверен, все трудности и вызовы мы преодолеем вместе. Еще раз с праздником вас, с Днем России! — заявил Минниханов в начале встречи. Он также подчеркнул, что для Татарстана большая честь — стать местом проведения Игр БРИКС, которые стартуют сегодня, и саммита глав входящих в это объединение государств.

В награждении приняли участие помощник президента РФ Алексей Дюмин и советник российского лидера Игорь Левитин, которые прилетели в Казань на открытие Игр БРИКС.

— День России знаменует нашу славную многовековую историю, демонстрирует подлинное единство нашего многонационального народа, верность и преданность каждого своей стране. Величие и слава нашего Отечества — это успехи и достижения людей, их доблестное служение Родине, душевное отношение к своей стране. Искренне рад поздравить вас с присвоением государственных наград, — сообщил Алексей Дюмин.

В награждении приняли участие помощник президента РФ Алексей Дюмин и советник российского лидера Игорь Левитин, которые прилетели в Казань на открытие Игр БРИКС. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Среди награжденных — работники промышленности, образования, энергетики

Всего наградили 38 человек, среди которых работники сфер промышленности, энергетики, сельского хозяйства, а также участники СВО, представители государственных и общественных организаций и т. д.

Так, орденом Александра Невского награжден ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин.

— Огромная честь в этот знаменательный день получить столь высокую награду. Эта награда всему нашему большому коллективу Казанского федерального университета, — заявил он после вручения.

Орден Дружбы получил академик Российской академии наук Олег Синяшин. Еще одну госнаграду России — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — вручили начальнику железнодорожного вокзала Агрыза Евгению Барекову, генеральному директору «Ремдизеля» Александру Захарову, строгальщику одного из цехов Казанского порохового завода Юрию Мурину, сборщику специзделий Казанского завода точного машиностроения Ильсояр Сафиной, мастеру термохимического и прессового участков производства специальной продукции завода имени Серго Рамзие Халитовой.

Так, орденом Александра Невского награжден ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Почетной грамотой президента России наградили ведущего инженера по эксплуатации воздушных судов Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова Сергея Зотова, благодарность президента объявлена оператору механизированных и автоматизированных складов «Ремдизеля» Любови Карповой.

Еще 11 человек получили звания:

«Заслуженный геолог Российской Федерации» — заместитель начальника Татарского

геолого-разведочного управления «Татнефти» Татьяна Гилязова.

геолого-разведочного управления «Татнефти» Татьяна Гилязова. «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» — доктор технических наук, профессор, первый проректор — проректор по научной работе и цифровой трансформации Казанского государственного аграрного университета Булат Зиганшин.

«Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» — механик по эксплуатации авиационного оборудования Казанского вертолетного завода Марат Назыров, фрезеровщик «Казанькомпрессормаша» Рафаиль Хабибуллин.

«Заслуженный метеоролог Российской Федерации» — заместитель начальника Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана Татьяна Немцева.

«Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации» — глава Юлсубинского сельского поселения Рыбно-Слободского района Татарстана Харис Гатиятов.

«Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации» — оператор по подземному ремонту скважин «Татнефти» Константин Гущин.

«Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» — замгендиректора «Агросилы» Дилшат Ситдиков.

«Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» — зампредседателя ФСО «Динамо» Салават Гайсин, исполнительный директор Федерации плавания Альметьевска и Альметьевского района Ринат Шайхатаров.

«Заслуженный учитель Российской Федерации» — учитель Кулле-Киминской школы имени Сибгата Хакима Атнинского района Татарстана Сайме Сабирова.

Высшие награды Татарстана получили участники СВО

Сразу несколько человек получили высшую награду Татарстана — орден «За заслуги перед Республикой Татарстан». Это депутат Госдумы от Татарстана Татьяна Ларионова, генеральный директор «Связьинвестнефтехима» Валерий Сорокин и генеральный директор «Татэнерго» Раузил Хазиев.

Медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» награждены несколько участников специальной военной операции. Это старший офицер 1231-го мотострелкового полка майор Роман Карягин, замкомандира батальона по военно-политической работе 1231-го мотострелкового полка старший лейтенант Димитрий Тахциди, заместитель командира мотострелкового батальона им. Героя СССР Ахтямова по военно-политической работе 37-го мотострелкового полка майор Ильнар Хусаинов, стрелок-помощник гранатометчика мотострелкового батальона им. Героя СССР Ахтямова 37-го мотострелкового полка рядовой Владимир Дубровин, командир взвода обеспечения мотострелкового батальона 430-го мотострелкового полка старший прапорщик Айдар Гимазов, разведчик-санитар разведывательного взвода разведывательной роты 430-го мотострелкового полка ефрейтор Рафиль Муллахметов. Рустам Минниханов поблагодарил всех военнослужащих из Татарстана, которые мужественно и самоотверженно сражаются в составе ВС РФ, обеспечивают мир и безопасность нашей страны.

— Мы гордимся вами! — подчеркнул раис.

Димитрий Тахциди в свою очередь поблагодарил за техническую и моральную поддержку участников СВО: «Вместе мы выполним все поставленные задачи. Победа будет за нами!»



Также медаль ордена получили член совета Татарской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Альберт Измайлов, врач-методист организационно-методического и лечебно-профилактического отдела медико-санитарной части МВД по РТ полковник внутренней службы в отставке Камиль Хайруллин и полковник запаса Ильдар Хуснутдинов.

Орден «Дуслык» вручили члену татарстанского отделения Союза кинематографистов России, оператору и режиссеру Юрию Гвоздю, ректору Института развития образования Татарстана Людмиле Нугумановой.

Медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» награждены начальник центральной лаборатории технологической точности оборудования автомобильного завода КАМАЗа Игорь Балалаев, заместитель заведующего кафедрой радиоэлектронных систем и информационных технологий НПО «Радиоэлектроника» имени В.И. Шимко» Август Борщевский, доярка сельскохозяйственного кооператива «Агрофирма Рассвет» Кукморского района Лидия Порфирьева, начальник Апастовской технической школы ДОСААФ РТ Ильгам Садыков.

Дарья Пинегина