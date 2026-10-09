«Сливки» от Ак Барс Банка стали одним из лучших социальных проектов России

Ак Барс Банк стал лауреатом ежегодной программы «Лучшие социальные проекты России»

Фото: предоставлено пресс-службой "Ак Барс Банка"

8 октября 2026 года Ак Барс Банк стал лауреатом ежегодной программы «Лучшие социальные проекты России». Победу в категории «Социально значимые продукты и услуги» одержала обновленная программа лояльности «Сливки».

Она представляет собой гибкую и понятную систему кешбэков, благодаря которой выгоду с покупок можно настраивать по своим потребностям. В перечень категорий входят базовые популярные варианты, а также специальные предложения для путешественников, любителей спорта, зарплатных клиентов Ак Барс Банка и владельцев Карты жителя РТ. Всего — 18 категорий с кешбэком от 1 до 10%.

Проект на экспертной сессии «Код добра: технологии, инновации, социальные инициативы» в рамках деловой части программы презентовала заместитель руководителя розничного бизнеса Ак Барс Банка Людмила Чернышова. В своем выступлении она подчеркнула практическую ценность решения для клиентов:

— В работе над программой лояльности мы сфокусировались на реальной пользе. Именно поэтому в новых «Сливках» можно выбирать категории, связанные не только с повседневными покупками, путешествиями и хобби, но и с обязательными тратами — на продукты, лекарства, общественный транспорт и ЖКУ. Разнообразие и гибкая настройка кешбэка помогают людям управлять своими расходами и, что самое важное, сокращать их.

Радик Шайхутдинов, директор дирекции по развитию розничного транзакционного бизнеса Ак Барс Банка, также отметил, что «Сливки» являются частью системной деятельности, направленной на повышение качества жизни населения:

— Для нас это один из способов внести свой вклад в повышение доступности финансовой выгоды. Мы осознаем ответственность перед обществом и поэтому непрерывно совершенствуем продукты, учитывая особенности регионов присутствия.

Ак Барс Банк уделяет большое внимание интеграции ESG-принципов во все ключевые бизнес-процессы, руководствуясь передовыми стандартами в этой области, а также положениями собственной Стратегии по устойчивому развитию на 2022–2026 годы.

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