Минниханов: Игры БРИКС доказывают, что Россия не находится в изоляции

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что проведение Игр стран БРИКС является подтверждением того, что Россия активно участвует в международном сотрудничестве. Это заявление было сделано 12 июня, в преддверии открытия крупного спортивного мероприятия.

— Сегодня будет открытие этого крупного мирового события для нашей страны. Ожидается участие около 90—100 стран. Это говорит о том, что Россия не изолирована, у нее есть оппоненты, я не буду их называть плохими словами, и есть друзья. Жизнь продолжается, вы можете приехать из любой страны в Россию. И никто не будет спрашивать, почему вы приехали из Франции, Бельгии или США. Добро пожаловать! — сказал Минниханов.

Кроме того, глава республики подчеркнул объединяющую роль Игр БРИКС для народов.

Напомним, столица Татарстана примет около 5 тысяч спортсменов почти из сотни стран мира. Самые большие делегации — из России и Белоруссии, а также из Китая, Бразилии, Индии, Ирана и ОАЭ. На протяжении почти двух недель атлеты разных государств будут соревноваться в 27 видах спорта, а по итогам отпразднуют победу на Сабантуе с казанцами.

Рената Валеева