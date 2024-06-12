Президент России продлил выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки до 2030 года
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому выплаты многодетным семьям для погашения ипотеки будут продлены на семь лет — до 31 декабря 2030 года, пишут «Известия». Это позволит россиянам, родившим третьего или последующих детей, получить выплату в размере 450 тыс. рублей на полное или частичное погашение кредита на жилье.
Инициатива потребует дополнительных расходов федерального бюджета на 2024—2030 годы в объеме 647,59 млрд рублей. Соответствующий документ был размещен на официальном сайте правовых актов 12 июня.
Напомним, Путин подписал закон, который позволяет гражданам самостоятельно реализовывать заложенное в банках по ипотечным кредитам имущество.
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