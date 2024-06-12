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Президент России продлил выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки до 2030 года

15:12, 12.06.2024
Президент России продлил выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки до 2030 года
Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому выплаты многодетным семьям для погашения ипотеки будут продлены на семь лет — до 31 декабря 2030 года, пишут «Известия». Это позволит россиянам, родившим третьего или последующих детей, получить выплату в размере 450 тыс. рублей на полное или частичное погашение кредита на жилье.

Инициатива потребует дополнительных расходов федерального бюджета на 2024—2030 годы в объеме 647,59 млрд рублей. Соответствующий документ был размещен на официальном сайте правовых актов 12 июня.

Напомним, Путин подписал закон, который позволяет гражданам самостоятельно реализовывать заложенное в банках по ипотечным кредитам имущество.

Рената Валеева

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