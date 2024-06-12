МИД России заявил о неправдивости информации о том, что Россия возобновит дипотношения с Грузией

Фото: Татьяна Демина

В МИД России заявили о неправдивости информации о том, что Россия возобновит дипотношения с Грузией. В ведомстве сообщения подобного рода назвали фейком, сообщает ТАСС.

— Не видим смысла комментировать разного рода «утки», тиражируемые грузинскими оппозиционными ресурсами, — указали в министерстве.

Сообщения о возобновлении дипотношений появились сегодня утром. Так, по сообщению РИА «Новости», об этом говорил грузинский оппозиционный телеканал «Мтавари архи».

Разиль Самигуллин