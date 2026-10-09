Татарстанцам напомнили о проверке системы оповещения населения 9 октября
Она запланирована на 10:40
Сегодня, 9 октября, в 10:40 в Татарстане пройдет плановая проверка готовности региональной системы оповещения населения. Об этом напомнили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
— Сохраняйте спокойствие, прослушайте сообщение. Сообщать о том, что вы не услышали сирену, нет необходимости, — подчеркнули в ведомстве.
Сигналы электросирен прозвучат в 10:40 на республиканском уровне и в 10:44 — в муниципальных образованиях. Проверка позволит оценить готовность оборудования и работу каналов информирования жителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Напомним, на этой неделе в Татарстане начались мероприятия в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне. Сигнал о начале поступил в 6:00. Затем был введен в действие план гражданской обороны и защиты населения.
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