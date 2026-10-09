Татарстанцам напомнили о проверке системы оповещения населения 9 октября

Она запланирована на 10:40

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 9 октября, в 10:40 в Татарстане пройдет плановая проверка готовности региональной системы оповещения населения. Об этом напомнили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

— Сохраняйте спокойствие, прослушайте сообщение. Сообщать о том, что вы не услышали сирену, нет необходимости, — подчеркнули в ведомстве.

Реальное время / realnoevremya.ru

Сигналы электросирен прозвучат в 10:40 на республиканском уровне и в 10:44 — в муниципальных образованиях. Проверка позволит оценить готовность оборудования и работу каналов информирования жителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Напомним, на этой неделе в Татарстане начались мероприятия в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне. Сигнал о начале поступил в 6:00. Затем был введен в действие план гражданской обороны и защиты населения.



Галия Гарифуллина