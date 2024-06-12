«Рубин» продлил контракт с полузащитником Александром Зотовым до лета 2026 года
Футбольный клуб «Рубин», выступающий в Первой лиге, объявил о продлении контракта с полузащитником Александром Зотовым в своем telegram-канале. Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года.
Напомним, сегодня «Рубин» объявил о продлении контракта с полузащитником Олегом Ивановым.
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