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«Рубин» продлил контракт с полузащитником Александром Зотовым до лета 2026 года

15:03, 12.06.2024
«Рубин» продлил контракт с полузащитником Александром Зотовым до лета 2026 года
Фото: Динар Фатыхов

Футбольный клуб «Рубин», выступающий в Первой лиге, объявил о продлении контракта с полузащитником Александром Зотовым в своем telegram-канале. Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года.

Напомним, сегодня «Рубин» объявил о продлении контракта с полузащитником Олегом Ивановым.

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