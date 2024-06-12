УНИКС подписал контракт с легким форвардом Михаилом Беленицким

Фото: Динар Фатыхов

УНИКС подписал контракт с Михаилом Беленицким по схеме «1+1», сообщает пресс-служба в телеграм-канале. Легкий форвард завершал сезон 2023/2024 в клубе на правах аренды.



21-летний россиянин перешел в УНИКС из «Пари Нижний Новгород» в начале апреля текущего года. В 17 матчах плей-офф Единой лиги ВТБ Беленицкий в среднем проводил на площадке чуть более 14 минут, набирая 4,5 очка и добавляя к ним 2,5 подбора.

Свой лучший баскетбол в составе казанской команды Михаил показал 31 мая в выездном финальном матче против ЦСКА (80:72). Он записал на свой счет 11 очков и 8 подборов за 22:49 минуты игрового времени.



Напомним, защитник Евгений Колесников, выступавший за УНИКС на протяжении шести сезонов (2013/14, 2017/2021, 2023/24), объявил о завершении своей профессиональной карьеры.

Рената Валеева