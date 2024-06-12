Владимир Путин подписал закон о штрафах за высадку инвалидов первой группы из общественного транспорта

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Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за принудительную высадку инвалидов первой группы из общественного транспорта, сообщает ТАСС.

Документ вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно ему, за принудительную высадку из общественного транспорта инвалида первой группы, который не имеет сопровождающего и не подтвердил оплату проезда, вводятся штрафы.

Для водителей общественного транспорта штраф составит 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тысячи рублей.

Стоит подчеркнуть, что в начале года прокуратура в Татарстане потребовала возбудить уголовное дело после инцидента с высаженным на мороз школьником. Ведомство провело проверку по сообщению в социальных сетях. Информация о нарушениях законодательства подтвердилась в ходе надзорных мероприятий.

Разиль Самигуллин