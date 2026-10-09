Минобороны: над территорией Татарстана сбили БПЛА
Точное количество сбитых беспилотников не уточняется
Над территорией Татарстана прошедшей ночью сбили БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.
Точное количество сбитых беспилотников не уточняется.
Всего в период с 20.00 8 октября до 8.00 9 октября российские ПВО уничтожили 505 украинских БПЛА.
Сегодня ночью на всей территории Татарстана вводили режим беспилотной опасности. В Казани на протяжении часа — с 04:15 до 05:16 — действовала угроза атаки БПЛА. Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно приостанавливали свою работу.
Сейчас все введенные режимы и ограничения полностью сняты.
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