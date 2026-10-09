Товарооборот России и СНГ в 2025 году превысил $110 млрд

За первую половину 2026 года объем взаимной торговли увеличился еще на 12%

Товарооборот России и СНГ в 2025 году превысил $110 млрд. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече лидеров стран СНГ в узком составе, передают «Известия».

По его словам, за первую половину 2026 года объем взаимной торговли увеличился еще на 12%. В то же время Путин упомянул о факторах, замедляющих экономическое взаимодействие внутри объединения.

— Можно ли двигаться еще быстрее? Наверное, можно. Для этого нужно что сделать? Нужно снимать барьеры, — сказал российский лидер.

Напомним, вчера президент России Владимир Путин прибыл в Туркмению с двухдневным визитом. Было запланировано участие в заседании Совета глав государств СНГ и в Каспийском экологическом саммите.

Галия Гарифуллина