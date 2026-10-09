Опубликована программа форума «Технологии Добра»

Фандрайзинг, коммуникации, ИИ и цифровые инструменты для работы НКО

Фото: предоставлено ПАО "Совкомбанк"

Участников форума ждут дискуссии о будущем благотворительности, практические сессии, мастер-классы и встречи с экспертами некоммерческого сектора, бизнеса и технологических компаний.



В центре программы — самые актуальные вопросы развития НКО: от привлечения финансирования и выстраивания партнерств до использования искусственного интеллекта и цифровых инструментов.



В программе форума:

Будущее благотворительности. Новые вызовы и возможности для НКО, развитие сектора и роль технологий в социальных изменениях.

Фандрайзинг и партнерства. Как привлекать ресурсы, выстраивать долгосрочное сотрудничество с бизнесом и находить новые источники поддержки.

Коммуникации и продвижение. Как НКО работать с аудиторией, создавать сильные истории, привлекать сторонников и повышать узнаваемость.

Технологии для НКО. Искусственный интеллект, автоматизация процессов и цифровые решения для повседневных задач некоммерческих организаций.

Практические мастер-классы. Работа с документами, создание страниц для сбора пожертвований, инструменты для коммуникации с донорами и другие прикладные навыки.

Нетворкинг и обмен опытом. Возможность познакомиться с представителями НКО, бизнеса и технологического сообщества, найти партнеров и обсудить совместные инициативы.

Завершится форум церемонией вручения Премии «Технологии Добра», которая отметит лучшие проекты и инициативы.



Программа будет проходить в нескольких залах одновременно, поэтому участники смогут самостоятельно выбрать наиболее интересные темы и сформировать собственный маршрут по форуму.



Организаторы форума — Совкомбанк и Фонд «Сколково».



18 ноября 2026 года

Москва + онлайн

Участие бесплатное, по регистрации (0+).

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