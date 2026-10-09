Опубликована программа форума «Технологии Добра»
Фандрайзинг, коммуникации, ИИ и цифровые инструменты для работы НКО
Участников форума ждут дискуссии о будущем благотворительности, практические сессии, мастер-классы и встречи с экспертами некоммерческого сектора, бизнеса и технологических компаний.
В центре программы — самые актуальные вопросы развития НКО: от привлечения финансирования и выстраивания партнерств до использования искусственного интеллекта и цифровых инструментов.
В программе форума:
- Будущее благотворительности. Новые вызовы и возможности для НКО, развитие сектора и роль технологий в социальных изменениях.
- Фандрайзинг и партнерства. Как привлекать ресурсы, выстраивать долгосрочное сотрудничество с бизнесом и находить новые источники поддержки.
- Коммуникации и продвижение. Как НКО работать с аудиторией, создавать сильные истории, привлекать сторонников и повышать узнаваемость.
- Технологии для НКО. Искусственный интеллект, автоматизация процессов и цифровые решения для повседневных задач некоммерческих организаций.
- Практические мастер-классы. Работа с документами, создание страниц для сбора пожертвований, инструменты для коммуникации с донорами и другие прикладные навыки.
- Нетворкинг и обмен опытом. Возможность познакомиться с представителями НКО, бизнеса и технологического сообщества, найти партнеров и обсудить совместные инициативы.
Завершится форум церемонией вручения Премии «Технологии Добра», которая отметит лучшие проекты и инициативы.
Программа будет проходить в нескольких залах одновременно, поэтому участники смогут самостоятельно выбрать наиболее интересные темы и сформировать собственный маршрут по форуму.
Организаторы форума — Совкомбанк и Фонд «Сколково».
18 ноября 2026 года
Москва + онлайн
Участие бесплатное, по регистрации (0+).
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