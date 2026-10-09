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«Место, где все начиналось»: Чернышенко о роли Иннополиса для IT-отрасли

12:26, 09.10.2026

Об этом вице-премьер заявил на пленарном заседании «Искусственный интеллект для прорыва в образовании и науке»

«Место, где все начиналось»: Чернышенко о роли Иннополиса для IT-отрасли
Фото: взято с сайта kremlin.ru

На пленарном заседании «Искусственный интеллект для прорыва в образовании и науке» заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, выступающий модератором мероприятия, отметил особую символическую роль Иннополиса.

— Мы здесь находимся не случайно. Это место для нашего правительства носит такой, можно сказать, сакральный характер и смысл. Именно здесь председатель правительства Михаил Владимирович Мишустин больше чем 6 лет назад проводил первое мероприятие для IT-отрасли, когда IT-отрасль получила новый пакет мер поддержки, до этого не существовавший, — сказал Дмитрий Чернышенко.

Напомним, пленарное заседание проходит в рамках форума «Цифровые дни Иннополиса» (Digital Innopolis Days).

Ранее Рустам Минниханов заявил, что Татарстан вложит 5 миллиардов рублей в развитие ИИ.

Алсу Сабирзанова

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