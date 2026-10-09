«Место, где все начиналось»: Чернышенко о роли Иннополиса для IT-отрасли
Об этом вице-премьер заявил на пленарном заседании «Искусственный интеллект для прорыва в образовании и науке»
На пленарном заседании «Искусственный интеллект для прорыва в образовании и науке» заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, выступающий модератором мероприятия, отметил особую символическую роль Иннополиса.
— Мы здесь находимся не случайно. Это место для нашего правительства носит такой, можно сказать, сакральный характер и смысл. Именно здесь председатель правительства Михаил Владимирович Мишустин больше чем 6 лет назад проводил первое мероприятие для IT-отрасли, когда IT-отрасль получила новый пакет мер поддержки, до этого не существовавший, — сказал Дмитрий Чернышенко.
Напомним, пленарное заседание проходит в рамках форума «Цифровые дни Иннополиса» (Digital Innopolis Days).
Ранее Рустам Минниханов заявил, что Татарстан вложит 5 миллиардов рублей в развитие ИИ.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».