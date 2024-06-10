Концерт Сосо Павлиашвили, этнофестиваль и телемост между 9 городами: как в Казани отметят День России

Фото: Динар Фатыхов

В Казани мероприятия, приуроченные ко Дню России, стартуют уже завтра и продлятся до конца недели, сообщает пресс-служба мэрии города. В сообщении заявлено, что к празднику подготовлена насыщенная программа.

Так, в течение недели в общественных пространствах города будут раздавать ленты-триколор, а волонтеры движения «Добрый Татарстан» нанесут всем желающим аквагрим с цветами флагов России и Татарстана. А 11 июня у Центра семьи «Казан» волонтеры и активисты «Молодой гвардии» развернут флаг России размером 75х50 метров.

В этот же день в 11:00 в сквере «Авангард» подросткам торжественно вручат их первые паспорта. В 15:00 состоится мероприятие в парке им. Урицкого, а в 17:00 стартует концерт в парке «Крылья Советов».

12 июня мероприятия начинаются с 11:00. В это время на Кремлевской набережной состоится традиционное шествие представителей молодежной ассамблеи народов республики, творческих коллективов и иностранных студентов. После этого на пирсе пройдет концерт этнофестиваля «Таба».

В это же время в Казанском кремле состоится торжественное открытие трудового семестра студенческих отрядов. Более тысячи юношей и девушек получат путевки для работы. В 15:00 здесь же пройдет гала-концерт участников фестиваля «Созвездие-Йолдызлык».

В 16:00 на Советской площади и в парке у ДК им. Саид-Галеева пройдут концерты «Моя Родина в песнях».

В 17:00 у центра семьи «Казан» начнется праздничный концерт. На сцену выйдут творческие коллективы республики и артисты Казанской филармонии, группа Melekess, Азат Гильмутдинов, Ильгиз Шайхразиев. Хедлайнером концерта станет Сосо Павлиашвили.

Кроме того, в программу включен телемост между девятью городами страны. Здесь же будут работать станции семейных активностей: аквагрим, исторические квесты.

Концерт завершится фейерверком в 22:00.

Также ко Дню России приурочат ежегодные соревнования всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». В ней примут участие 14 команд из всей республики. Состязания пройдут с 10 по 12 июня в Республиканском центре спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот».

В честь Дня России в стране объявлена сокращенная неделя. 12 июня станет выходным днем.

Елизавета Пуншева