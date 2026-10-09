Татарстан вошел в тройку регионов по объему привлеченных инвестиций в основной капитал

Республика уступила лишь Москве и Ленинградской области

Фото: Сергей Козлов

В январе — июне Татарстан вошел в тройку регионов по объему привлеченных инвестиций в основной капитал. Республика уступила лишь Москве и Ленинградской области, сообщают «Известия».

В топ-5 вошли также Красноярский край и ХМАО. В сумме пять лидеров принесли свыше 6,6 трлн рублей — это 40% от всей суммы. По словам экспертов, это связано в первую очередь с выполнением крупных инвестиционных проектов, особенно в Москве, Ленинградской области и Татарстане. Крупные инвестиции в Сибири и на Урале объясняются развитием нефтегазовых и золоторудных месторождений.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом в целом по стране инвестиции в основной капитал за шесть месяцев упали на 10%. Годом ранее снижение было существенно меньше — на 2,3%. До 2025-го инвестиции несколько лет показывали рост. Сокращение фиксировали только в пандемийном 2020 году — на 4,3%.

Что касается объема вложений, он остается значительным: более 16,2 трлн рублей. Из сентябрьского макропрогноза Минэкономики следует, что во втором полугодии ситуация может улучшиться, и по итогам года инвестиции окажутся лишь на 5,4% ниже, чем в 2025-м.

Напомним, в Татарстане приостановлена реализация 31 инвестиционного проекта, еще 11 компаний исключены из реестра резидентов. Министр экономики республики Мидхат Шагиахметов подчеркнул необходимость постоянного контроля за ходом проектов со стороны управляющих компаний — в том числе для своевременного выявления рисков и оперативного реагирования.

Галия Гарифуллина