Пашинян: Армения выйдет из ОДКБ

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что страна планирует выйти из Организации Договора о коллективной безопасности, передает «Интерфакс».

— Выйдем. Мы решим когда, — сказал Пашинян в рамках «правительственного часа» в парламенте, отвечая на реплику оппозиционного депутата, почему Армения, выражая недовольство ОДКБ, не выходит из нее.



Напомним, 23 февраля 2024 года Пашинян заявлял, что Армения приостановила свое участие в Договоре о коллективной безопасности. Он отметил, что, по его мнению, договор не был выполнен в отношении Армении, в особенности это касается периода 2021—2022 годов.