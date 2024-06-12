Минобороны Азербайджана заявило о завершении вывода миротворцев России из Карабаха

Фото: Дмитрий Резнов

Министерство обороны Азербайджана сообщило о полном завершении вывода российского миротворческого контингента с территории страны, пишет ТАСС.



Миротворческая операция началась в ноябре 2020 года после подписания трехстороннего заявления между лидерами Азербайджана, России и Армении. В результате соглашения стороны соблюдали режим прекращения огня по всей линии соприкосновения в Карабахе.

Размещение российских миротворцев на территории Азербайджана было временной мерой для поддержания мира и стабильности в регионе. Теперь, когда миссия выполнена, миротворцы возвращаются домой.

Напомним, 13 октября 2023 года президент России Владимир Путин сообщил, что формально российские миротворцы должны оставаться в Нагорном Карабахе до ноября 2025 года.