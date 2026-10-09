VK обратился в суд ЕС для оспаривания санкций Евросоюза
Компания требует отменить рестрикции
Холдинг VK обратился в суд ЕС для оспаривания санкций Евросоюза. Компания требует отменить рестрикции, пишет РБК со ссылкой на ее пресс-службу.
— VK считает решение незаконным и необоснованным и требует отменить ранее введенные санкции, — цитирует заявление компании издание.
Иск VK против Совета ЕС поступил в суд 7 октября.
Напомним, санкции против VK были введены в июле. В качестве обоснования введения Совет ЕС указал на то, что VK является материнской компанией ООО «Коммуникационная платформа», выступившего разработчиком национального мессенджера «Макс».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».