Новости

19:13 МСК Все новости
Новости раздела

VK обратился в суд ЕС для оспаривания санкций Евросоюза

11:58, 09.10.2026

Компания требует отменить рестрикции

VK обратился в суд ЕС для оспаривания санкций Евросоюза
Фото: Михаил Захаров

Холдинг VK обратился в суд ЕС для оспаривания санкций Евросоюза. Компания требует отменить рестрикции, пишет РБК со ссылкой на ее пресс-службу.

— VK считает решение незаконным и необоснованным и требует отменить ранее введенные санкции, — цитирует заявление компании издание.

Иск VK против Совета ЕС поступил в суд 7 октября.

Напомним, санкции против VK были введены в июле. В качестве обоснования введения Совет ЕС указал на то, что VK является материнской компанией ООО «Коммуникационная платформа», выступившего разработчиком национального мессенджера «Макс».

Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Новости партнеров

Читайте также