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Владимир Путин исключил из состава администрации должность спецпредставителя по развитию отношений с Украиной

11:23, 12.06.2024
Владимир Путин исключил из состава администрации должность спецпредставителя по развитию отношений с Украиной
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ об исключении из состава своей администрации спецпредставителя по развитию торгово-экономических отношений с Украиной, сообщает РИА «Новости».

Согласно указанию главы государства из перечня подчиненных президенту сотрудников администрации исключаются слова «специальный представитель президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Украиной».

За последние несколько лет эту должность занимали: экс-посол на Украине Михаил Зурабов, экс-премьер и посол в Киеве Виктор Черномырдин, бывший министр образования и науки Дмитрий Ливанов, экс-помощник главы государства Владислав Сурков.

Разиль Самигуллин

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