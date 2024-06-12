Владимир Путин исключил из состава администрации должность спецпредставителя по развитию отношений с Украиной
Президент России Владимир Путин подписал указ об исключении из состава своей администрации спецпредставителя по развитию торгово-экономических отношений с Украиной, сообщает РИА «Новости».
Согласно указанию главы государства из перечня подчиненных президенту сотрудников администрации исключаются слова «специальный представитель президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Украиной».
За последние несколько лет эту должность занимали: экс-посол на Украине Михаил Зурабов, экс-премьер и посол в Киеве Виктор Черномырдин, бывший министр образования и науки Дмитрий Ливанов, экс-помощник главы государства Владислав Сурков.
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