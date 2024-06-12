Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем России
Президент России Владимир Путин, выступая в Кремлевском дворце, поздравил жителей страны с Днем России. Глава государства отметил, что этот праздник отмечается с уважением к стране, с почитанием ее многовековой истории, заветов предков, их достижений и побед.
— Cчитаю необходимым, исторически верным отмечать День России как символ неразрывности тысячелетнего пути нашего Отечества, — отметил Владимир Птуин.
Сегодня к жителям Татарстана в честь праздника Дня России также обратился раис республики Рустам Минниханов. Глава региона отметил, что 12 июня народ встречает праздник сильной и сплоченной страной.
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