Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем России

Президент России Владимир Путин, выступая в Кремлевском дворце, поздравил жителей страны с Днем России. Глава государства отметил, что этот праздник отмечается с уважением к стране, с почитанием ее многовековой истории, заветов предков, их достижений и побед.

— Cчитаю необходимым, исторически верным отмечать День России как символ неразрывности тысячелетнего пути нашего Отечества, — отметил Владимир Птуин.

Сегодня к жителям Татарстана в честь праздника Дня России также обратился раис республики Рустам Минниханов. Глава региона отметил, что 12 июня народ встречает праздник сильной и сплоченной страной.

Разиль Самигуллин