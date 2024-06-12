Владимир Путин утвердил новый состав комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества

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Президент России Владимир Путин утвердил новый состав комиссии, занимающейся вопросами военно-технического сотрудничества страны с зарубежными государствами, сообщает «Интерфакс».

Согласно указу, в состав комиссии вошли помощник президента России Алексей Дюмин, министр обороны РФ Андрей Белоусов и министр промышленности и торговли страны Антон Алиханов. Они также включены в состав координационного совета при правительстве России по обеспечению потребностей Вооруженных сил и других войск.

Стоит подчеркнуть, что в структуру также вошли директор ФСБ Александр Бортников, глава МИД России Сергей Лавров, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, глава СВР Сергей Нарышкин, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков.

Разиль Самигуллин