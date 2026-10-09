В России предложили запретить продажу вейпов рожденным с 2009 года

Запрет может коснуться также электронных сигарет, нюхательного и жевательного табака и табака для кальяна

Фото: Динар Фатыхов

В России могут рассмотреть возможность так называемого поколенческого запрета на продажу отдельных видов никотинсодержащей и альтернативной табачной продукции. Это коснется всех, кто родился после 1 января 2009 года. Об этом сообщают «Ведомости».

В частности, запрет может коснуться вейпов, электронных сигарет, нюхательного и жевательного табака и табака для кальяна.



Такое положение вошло в рекомендации круглого стола секции «Здравоохранение и здоровый образ жизни» Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. Рекомендации были направлены в профильные ведомства.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Как считает старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс, реалистичность внедрения возрастного запрета является низкой. Если рекомендации одобрят, часть граждан навсегда получат разный объем прав.

Напомним, недавно в Татарстане предложили запретить продажу вейпов с 2027 года. Ориентировочные потери бюджета от запрета оцениваются в 38 млн рублей в год. Они могут быть компенсированы поступлениями от лицензионных сборов за розничную и развозную торговлю указанной продукцией (20 тыс. рублей за каждый год срока действия такой лицензии).

Галия Гарифуллина