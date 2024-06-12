США ввели санкции против физлиц и юрлиц из России и Китая

Фото: Максим Платонов

Минфин США объявило о введении новых санкций в отношении физических и юридических лиц из России и Китая, сообщает ТАСС. Эти меры направлены на ограничение сотрудничества с компаниями, связанными со специальной военной операцией на Украине.



В санкционный список попали более 30 физических лиц и свыше 200 структур из обеих стран. Кроме того, под ограничения попали семь российских судов, предназначенных для перевозки сжиженного природного газа.

Введены санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра и АО «Национальный расчетный депозитарий».



В частности, под новые санкции попали «Движение первых», компании «Арктик СПГ-1» и «Арктик СПГ-3», страховая компания «Согаз», «Газпром Инвест», Белогородская судоверфь, АО «Мекаминефть», «Дизайн Партнер Микрочип», «Уралвагонзавод».



Напомним, Совет Евросоюза ввел запрет на поставки в Россию полицейского снаряжения и технологий для прослушивания, мониторинга или перехвата переговоров и иной коммуникационной информации.