«Рубин» продлил контракт с полузащитником Олегом Ивановым
«Рубин» объявил о продлении контракта с полузащитником Олегом Ивановым, об этом пресс-служба сообщила в своем телеграм-канале. Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года.
Напомним, комитет РФС по этике принял решение о дисквалификации полузащитника казанского «Рубина» Руслана Безрукова на три месяца условно.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.