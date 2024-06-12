«Рубин» продлил контракт с полузащитником Олегом Ивановым

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» объявил о продлении контракта с полузащитником Олегом Ивановым, об этом пресс-служба сообщила в своем телеграм-канале. Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года.

Напомним, комитет РФС по этике принял решение о дисквалификации полузащитника казанского «Рубина» Руслана Безрукова на три месяца условно.

Рената Валеева