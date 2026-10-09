За январь — сентябрь в бюджет Татарстана поступило 35,7 млрд рублей акцизов
Акцизы на нефтепродукты составили 16 млрд рублей
За январь — сентябрь в консолидированный бюджет Татарстана поступило 35,7 млрд рублей акцизов. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина республики.
В числе поступивших средств:
- акцизы на алкоголь — 2,7 млрд рублей;
- акцизы, поступающие в счет компенсации потерь по движимому имуществу и средним дистиллятам, — 3,8 млрд рублей;
- акцизы на пиво — 13 млрд рублей;
- акцизы на нефтепродукты — 16 млрд рублей;
- акцизы на газ, приобретаемый для производства аммиака — 0,2 млрд рублей.
Поступления от акцизов на нефтепродукты имеют целевое назначение и направляются на финансирование дорожной деятельности, подчеркнули в ведомстве.
Напомним, недавно Госсовет Татарстана обсудил проект бюджета на 2027—2029 годы. Доходы консолидированного бюджета составят 673,1 млрд рублей, расходы — 681,6 млрд, дефицит — 8,5 млрд.
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