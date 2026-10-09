СМИ: в Черногории задержали руководителя телеграм-канала «Рыбарь»
По данным Vijesti, задержание произошло утром в городе Рисан
Службы безопасности Черногории задержали руководителя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука. Об этом пишет черногорское издание Vijesti.
Как утверждает издание, задержание произошло утром в городе Рисан. Задержаны были также жена Михаила Звинчука и еще три человека.
Посольство России в Черногории выясняет обстоятельства задержания руководителя канала «Рыбарь», сообщила ТАСС Мария Захарова.
Звинчук находится под британскими санкциями. Госдепартамент включил его в перечень лиц, причастных к «операциям влияния, направленным на избирательный процесс» в США.
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