СМИ: в Черногории задержали руководителя телеграм-канала «Рыбарь»

По данным Vijesti, задержание произошло утром в городе Рисан

Службы безопасности Черногории задержали руководителя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука. Об этом пишет черногорское издание Vijesti.

Как утверждает издание, задержание произошло утром в городе Рисан. Задержаны были также жена Михаила Звинчука и еще три человека.



Посольство России в Черногории выясняет обстоятельства задержания руководителя канала «Рыбарь», сообщила ТАСС Мария Захарова.

Звинчук находится под британскими санкциями. Госдепартамент включил его в перечень лиц, причастных к «операциям влияния, направленным на избирательный процесс» в США.

Галия Гарифуллина