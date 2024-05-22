Арест Энгеля Фаттахова, Татарстан в топ-5 регионов по качеству жизни, новый онкологический центр Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 22 мая.
- Татарстан вошел в топ-5 регионов по качеству жизни. Рейтинг был составлен Агентством стратегических инициатив. В общий список вошло 20 субъектов России. Первое место в рейтинге заняла Москва, вторая строчка была отдана Санкт-Петербургу, завершила тройку лидеров Тюменская область. Пятерку лидеров закрыли Ханты-Мансийский АО и Татарстан.
- Испания, Ирландия и Норвегия официально признали Палестину государством. Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис выразил уверенность, что в ближайшие недели другие страны последуют этому примеру.
- Минздрав России зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева, он показал высокий профиль эффективности и безопасности. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
- На правом берегу Казанки, недалеко от моста «Миллениум», возвели 18-этажное здание многопрофильного медицинского центра, построенное семьей экс-гендиректора «Татнефти» Шафагата Тахаутдинова. Основным профилем клиники станет лечение онкологических заболеваний.
- Утром на пересечении улиц Назарбаева, Павлюхина и Салимжанова начался ремонт, который стал причиной километровых пробок. В этом месте проводится реконструкция водопровода, ограничения будут действовать до 10 июня. Из-за провала на сетях «Водоканала» на улице Вишневского проезд по участку от Шмидта до Ершова запретили. Некоторые автобусы временно изменили схему движения, из нее исключили остановку «ЦПКиО им. М. Горького». Завтра в ста зданиях отключат водоснабжение.
- Казанское МУП «Метроэлектротранс» этим летом полностью переходит на бескондукторную систему оплаты в трамваях и троллейбусах. Ранее предприятие частично перешло на эту систему. Предприятие может потерять около 10% доходов, пока не усилит систему контролеров.
- В этом году на голосование по выбору объектов благоустройства на 2025 год вынесли 274 объекта из Татарстана — от пяти до восьми объектов в зависимости от размера населенного пункта. Больше всего — 24 — были представлены от Казани, рассказала директор фонда «Институт развития городов Татарстана» Наиля Зинатуллина во время подведения итогов.
- В Совете Федерации одобрили закон, предоставляющий семьям погибших (умерших) Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы право на бесплатное получение земельного участка вне очереди.
- Совет Федерации поддержал создание общедоступного реестра должников, которые не платят алименты и принял закон, устанавливающий уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет за систематическое вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступлений небольшой и средней тяжести.
- На торгах Московской биржи в среду, 22 мая, курс доллара опустился до 89,75 рубля, что стало рекордным показателем за последние 4 месяца. Стоимость юаня также снизилась — до 12,37 рубля, а евро — до 97,59 рубля. Эксперты считают, что значимую поддержку российской валюте оказывают действия бизнеса. Благоприятное влияние на укрепление рубля также оказывает высокая ключевая ставка Центробанка.
Ключевые события 819-го дня специальной военной операции на Украине:
- Министерство обороны России сообщило о взятии под контроль населенного пункта Клещеевка в Донецкой Народной Республике.
- Средствами противовоздушной обороны сбиты 34 беспилотных летательных аппарата, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, а также реактивный снаряд HIMARS производства США.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 601 самолет, 274 вертолета, 24 498 беспилотных летательных аппаратов, 523 зенитных ракетных комплекса, 16 121 танк и другие боевые бронированные машины, 1 307 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9 740 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 915 единиц специальной военной автомобильной техники.
Рената ВалееваОбщество