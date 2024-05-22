Татарстан вошел в топ-5 регионов по качеству жизни

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан вошел в топ-5 регионов по качеству жизни. Рейтинг был составлен Агентством стратегических инициатив. В общий список вошло 20 субъектов России. Об этом сообщает «РИА Новости».

Первое место в рейтинге заняла Москва, вторая строчка была отдана Санкт-Петербургу, завершила тройку лидеров Тюменская область. Пятерку лидеров закрыли Ханты-Мансийский АО и Татарстан.

Напомним, Татарстан занял 14-е место среди регионов России по темпам роста медианной заработной платы за первый квартал 2024 года. Согласно исследованию, через 5,9 года больше половины жителей Татарстана будут получать зарплату свыше 100 тысяч рублей.

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Разиль Самигуллин