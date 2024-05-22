«Ни один регион не может похвастаться такими цифрами за 5 лет»: в Татарстане подвели итоги голосования за объекты благоустройства

Фото: Динар Фатыхов

Число голосующих за объекты благоустройства в Татарстане выросло на 16%

В этом году на голосование по выбору объектов благоустройства на 2025 год вынесли 274 объекта из Татарстана — от пяти до восьми объектов в зависимости от размера населенного пункта. Больше всего — 24 — были представлены от Казани, рассказала директор фонда «Институт развития городов Татарстана» Наиля Зинатуллина во время подведения итогов.



В 2024 году в голосовании приняли участие 421 тысяча человек, что на 16% больше, чем в прошлом году. Также она отметила, что программа работает по четырем постулатам:

последовательное развитие единых рекреационных пространств; победители всероссийского конкурса по малым городам; объекты водной рекреации; территории возле социально значимых объектов (дома культуры, школы, детские садики и т.д.).

Руководитель института отметила, что особое внимание уделяется работе в парке Прибрежный в Набережных Челнах. В этом году она вновь выиграл в голосовании, и работа над ним ведется уже три года.

Парк Прибрежный в Набережных Челнах вновь выиграл в голосовании. предоставлено бюро «Архитектурный десант»

— Касательно первого пункта, работа ведется по набережной Набережных Челнов. В этом году она опять выиграла на голосовании, работу по ней мы ведем уже три года. Нам нужно облагородить 300 гектар территории. При этом нужно облагородить как девелоперские проекты, так и общественные пространства, — рассказала Зинатуллина.

Другой победитель — Бавлы. По словам Зинатуллиной, город правильно проработал и спроектировал пешеходный и транспортный каркас города.

— Они, как никто другой из малых городов республики, уделяют большое внимание своей пешеходной среде. Спасибо предшественникам, что правильно проработали и спроектировали пешеходный и транспортный каркас города, — подметила руководитель Института развития городов.

Среди других победителей — пляжи в деревне Мещеряково в Буинском районе и у реки Меша села Пестрецы.



58% жителей Татарстана стали чаще посещать общественные пространства после их благоустройства

Также были приведены результаты опроса по общественным пространствам. В нем приняли участие 135 тысяч человек. Самой большой группой, прошедшей опрос, стали жители в возрасте от 35 до 44 лет.



— 83% опрошенных информированы, что республика работает над развитием общественных пространств. 59% опрошенных уже принимали участие в подобных проектах по благоустройству, — заявила руководитель Института развития городов.

Кроме того, 67% жителей отметили повышение комфортности в парках, а 58% жителей стали чаще посещать общественные пространства после их благоустройства. Примечательно, что 33 муниципальных образования показали средний или высокий уровень оценки по комфорту и качеству общественных пространств, а 12 — низкий.

Директор фонда «Институт развития городов Татарстана» Наиля Зинатуллина рассказал, что 58% жителей стали чаще посещать общественные пространства после их благоустройства. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Из 1550 дворов жители выбрали для благоустройства 204

Что касается благоустройства дворов, то в этом году список отремонтированных пространств превысит отметку в 5 тысяч, рассказала руководитель департамента программ развития городской среды Института городского развития Татарстана Арина Петрова.

— Ни один регион не может похвастаться такими цифрами за 5 лет, — рассказала она. В целом на благоустройство дворов в Татарстане выделили более 34 млрд рублей, в этом году — 10 млрд рублей.

В этом году на голосование выставили 1550 дворов в 17 муниципальных образованиях. В итоге жители определили 204 двора, которые будут приоритетно обновлены в 2025 году.

В этом году список отремонтированных пространств превысит отметку в 5 тысяч. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Сначала мы делали рейтинг по количеству голосов, но потом поняли, что это не совсем правильно, и посчитали коэффициент на тысячу жителей, проголосовавших в каждом районе. При этом в список победителей вошли как крупные, так и маленькие дворы, потому что маленьким городам проще набрать 100% голосов и договорится, нежели крупным, — подытожила Петрова.

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Дарья Пинегина, Олег Исаков