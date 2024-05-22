Курсы доллара, евро и юаня продемонстрировали рекордное снижение

Фото: Максим Платонов

На торгах Московской биржи в среду, 22 мая, курс доллара опустился до 89,75 рубля, что стало рекордным показателем за последние четыре месяца. Стоимость юаня также снизилась — до 12,37 рубля, а евро — до 97,59 рубля. Об этом сообщает RT.

Эксперты считают, что значимую поддержку российской валюте оказывают действия бизнеса. По указу президента Владимира Путина компании продолжают возвращать из-за границы значительный объем экспортной выручки и обменивают основную часть этих денег на рубли. Кроме того, в преддверии налогового периода и дивидендных выплат предприниматели нарастили объем продажи валюты.

Благоприятное влияние на укрепление рубля также оказывает высокая ключевая ставка Центробанка. В ЦБ не исключают, что уже в июне регулятор может вновь поднять ее.

В начале торгов 22 мая доллар дешевел на 0,37% — до 89,75 рубля. Юань снижался на 0,32% — до 12,37 рубля. В последний раз аналогичные уровни можно было наблюдать еще в конце января. Стоимость евро также опускалась на 0,32%, впервые за две недели достигая 97,59 рубля. Однако уже в середине дня показатели незначительно выросли — до 90,2, 12,4 и 97,9 рубля соответственно.

По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, существенную поддержку рублю оказывает налоговый период. В это время компании-экспортеры активнее продают иностранную валюту, в результате чего ее предложение на рынке увеличивается, что способствует укреплению рубля. Пик фискальных платежей ожидается в начале следующей недели.

Аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева считает, что наблюдаемое удорожание рубля отчасти может быть вызвано стартом сезона дивидендных выплат в России. Она отметила, что около половины ожидаемых дивидендов приходится на экспортеров. Хотя пик самих выплат намечен только на середину лета, бизнес может заранее обменивать часть заработанной валюты на рубли для этих целей.

Напомним, 6 мая начало торгов на Мосбирже не принесло значительных изменений в курсах доллара США и китайского юаня по отношению к российскому рублю. Валюты демонстрировали незначительную динамику в ожидании новостей из Госдумы.

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Разиль Самигуллин