Ирландия, Норвегия и Испания признают независимость Палестинского государства

Норвегия может официально признать независимость Палестины уже 22 мая, передает РИА «Новости» со ссылкой на норвежскую телерадиокомпанию NRK. Аналогичное решение может принять Ирландия. Также к ним присоединится Испания — решение вступит в силу 28 мая, сообщает газета Politico.

На данный момент независимость Палестинского государства признали девять европейских стран.

Восемь из них — Болгария, Венгрия, Кипр, Мальта, Польша, Румыния, Словакия и Чехия — сделали это еще в 1988 году, до вступления в Европейский союз. Швеция признала независимость Палестинского государства в 2014 году.

На фоне заявлений Израиль отозвал послов из Ирландии и Норвегии из-за признания Палестины.

«Я поручил немедленно отозвать израильских послов в Ирландии и Норвегии для консультаций в свете решений этих стран признать палестинское государство», — цитирует RT слова министра Израиля Исраэля Каца.

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