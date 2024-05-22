Минздрав зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева

Министерство здравоохранения России зарегистрировало первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева, который показал высокий профиль эффективности и безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что препарат будет выпущен через три месяца.

Болезнь Бехтерева — это хроническое воспалительное заболевание позвоночника и суставов, которое может привести к потере трудоспособности и к инвалидности.

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