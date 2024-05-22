Дочь Шафагата Тахаутдинова достроила частный 18-этажный медцентр у «Миллениума»

На берегу Казанки построили частный медицинский центр со стационарным комплексом для лечения от онкологии

Фото: Максим Платонов

На правом берегу Казанки возвели 18-этажное современное здание многопрофильного медицинского центра, построенное семьей экс-гендиректора «Татнефти» Шафагата Тахаутдинова. По данным «Реального времени», центр получил название Millenium Clinic из-за близости к мосту «Миллениум». Основным профилем клиники станет лечение онкологических заболеваний. Как утверждают источники, дочь экс-главы «Татнефти» Светлана Шафагатовна Галлямова работала над включением медцентра в программу ОМС по направлению «онкология». В здании предусмотрена больница на 305 койко-мест с необходимыми для обслуживания помещениями, а также гостиница для сопровождающих пациентов на 161 номер. Инвестиции оцениваются в несколько миллиардов рублей, а окупаемость вложений в частный стационар растянется не менее чем на 10 лет.

«Дион Медикал Групп» достроила здание медцентра

О завершении затянувшегося строительства частного медицинского центра, который долгое время выглядел как подзабытый долгострой возле «Миллениума», стало известно сегодня. Инспекция Госстройнадзора РТ сообщила о выдаче заключения о соответствии объекта требованиям проектной документации. «В Ново-Савиновском районе г. Казани на улице Козина, д. 3 построен новый медицинский комплекс ДМГ», — уточнили в ведомстве.



— Строительный контроль проводили специалисты Главного инвестиционно-строительного управления РТ и пришли к положительному заключению, — пояснили «Реальному времени» в пресс-службе инспекции. — После получения заключения застройщик ООО «Дион Медикал Групп» уже может запрашивать разрешение на ввод здания в эксплуатацию.

Не исключено, что это произойдет в ближайшее время, так как застройщик-инвестор торопится запустить медицинский центр в работу, отметили в ведомстве.

Высотный комплекс построен в форме трилистника и чем-то напоминает «трехконечную звезду». Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Трилистник» на 18 этажей

По данным «Реального времени», центр получил название Millenium Clinic. По своим масштабам медицинский центр напоминает современные федеральные клиники в Москве, например центр сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева или НМИЦ эндокринологии.

Высотный комплекс построен в форме трилистника и чем-то напоминает «трехконечную звезду». Застройщиком-инвестором выступает казанское ООО «Дион Медикал Групп», чьим бенефициаром значится Светлана Шафагатовна Галлямова — дочь экс-гендиректора «Татнефти» Шафагата Тахаутдинова. Генеральным подрядчиком — ООО «ДМГ-Строй», проектировщиком — ООО «ПЦ Град».

Комплекс зданий объединяют три крыла с прямоугольными объемами, соединенными общим холлом. Центральная высотка «трилистника» построена в виде 18-этажного здания.

С западного фасада имеются пандусы для заезда автомобилей для перевозки инвалидов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Общая площадь многофункционального медицинского комплекса составляет 64 тысячи кв. м. Входы в холл есть из каждой части сооружения. Главный вход запроектирован с южного фасада вдоль улицы Козина. С западного фасада имеются пандусы для заезда автомобилей для перевозки инвалидов.



Основное направление — онкология

В основном здании ММК расположены взрослая поликлиника на 720 посещений в смену, детская поликлиника на 170 посещений в смену, больница на 305 койко-мест с необходимыми для обслуживания помещениями, гостиница для сопровождающих пациентов на 161 номер, а также ресторан на 99 посадочных мест для клиентов и персонала ММК. Предусмотрено вертикальное сообщение между этажами посредством лестниц и лифтов.

Светлана Галлямова добивалась включения медцентра в программу ОМС по направлению «онкология». Максим Платонов / realnoevremya.ru

По данным «Реального времени», основное направление клиники — онкология. По словам источников, Светлана Галлямова добивалась включения медцентра в программу ОМС по направлению «онкология», так как в комплекс включен стационар, который, в отличие от поликлиники и лаборатории, имеет больший срок окупаемости. В пресс-службе Минздрава РТ воздержались от комментариев.

Добавим, что рядом со зданием центра размещен отдельно стоящий многоуровневый паркинг площадью 11,4 тысячи кв. м. Разрывы между сооружениями определены с учетом требований санитарных и противопожарных норм.

Как центр переместили от парка Горького на берег Казанки

Строительство комплекса велось несколько лет с перерывами. Изначально семья Шафагата Тахаутдинова собиралась построить медцентр у входа в парк им. Горького — там, где раньше стояла ныне снесенная инфекционная больница. Здесь хотели разместить центр спортивной медицины, так как сам Тахаутдинов, будучи на посту гендиректора «Татнефти», патронировал хоккей и ему приходилось заниматься лечением хоккеистов «Ак Барса».



Рядом со зданием центра размещен отдельно стоящий многоуровневый паркинг площадью 11,4 тысячи кв. м. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Но казанские архитекторы настояли на переносе гигантского сооружения подальше, и в итоге было выбрано место на правом берегу Казанки. За время строительства изменилась и концепция центра. Его преобразовали в многопрофильный медицинский центр с онкологическим направлением.

Профессор кафедры генетики КФУ Альберт Ризванов считает проект перспективным, так как в последние годы наука сделала большой прорыв в лечении онкологических заболеваний. Излечиваемость при индивидуальном подборе препаратов порой достигает 95%.

