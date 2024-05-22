Беды центра Казани: метровый провал, ремонт водопровода и отключение сотни зданий от воды

Рабочие огородили сразу три участка на Назарбаева, на одном из которых находился экскаватор.. Фото: Максим Платонов

Километровые пробки из-за экскаватора



Сегодня утром ремонтные работы на пересечении улиц Нурсултана Назарбаева, Павлюхина и Марселя Салимжанова стали причиной километровых пробок со стороны Оренбургского тракта и улицы Вишневского. Как выяснило «Реальное время», рабочие огородили сразу три участка, на одном из которых находился экскаватор.

В результате были перекрыты две полосы из пяти на Назарбаева в сторону улицы Габдуллы Тукая и две — по Салимжанова в сторону улицы Пушкина.

Как сообщили в мэрии Казани, в этом месте проводится реконструкция водопровода. Ограничения будут действовать аж до 10 июня и затронут следующие участки:

возле зданий №16, 48 и жилого дома №35 корп. 1 по ул. Нурсултана Назарбаева;

возле пересечения улиц Нурсултана Назарбаева и Марселя Салимжанова;

возле здания №27 по ул. Марселя Салимжанова;

возле здания №73 по ул. Павлюхина.

Стоит подчеркнуть, что работы на пересечении Назарбаева и Салимжанова должны проводиться с 22.00 до 5.00.

Из-за провала шириной в несколько метров закрыли съезд на Ершова и изменили схему движения автобусов

Трудная ситуация сегодня образовалась и из-за провала на сетях «Водоканала» шириной в 2—3 метра и глубиной около 10 метров на улице Вишневского. С утра проезд по участку от Шмидта до Ершова запретили, однако некоторые автомобилисты все же пытаются объехать дыру по пешеходному тротуару.

В связи с аварией автобусы №1, 4, 25, 71 временно изменили схему движения — из нее исключили остановку «ЦПКиО им. М. Горького». В связи с этим указанный общественный транспорт пустили в обход по улицам Достоевского, Шмидта, Абжалилова, Ершова и далее по маршрутам.



Срок, на который меняется маршрут следования автобусов, неизвестен. В Комитете по транспорту Казани говорят, что это продлится «до завершения ремонтных работ».

«Реальное время» направило запрос в мэрию Казани по поводу причин, при получении ответ будет опубликован.

Из-за работ «Водоканала» на сутки отключат воду в 100 зданиях

Ремонтные работы «Водоканала» завтра дойдут до улицы Муштари и окрестностей. В течение суток, начиная с 9 часов 23 мая, воды не будет примерно в 100 зданиях — 21 многоквартирном доме, одном детском саду, 23 административных зданиях, трех гостиницах, 35 частных, а также в школе №18 по ул. Муштари, 6/2. Как стало известно «Реальному времени», завтра всех учеников школы переведут на дистанционное обучение.

Причиной отключения водоснабжения станут работы по подключению переложенного аварийного участка протяженностью 316 метров по ул. Муштари/Щапова к централизованным сетям. Приводим полный список улиц, где сутки не будет воды:

Айвазовского — д. 2/6;

Бутлерова — д. 34/13, 40/11, 43, 45;

Маяковского — д. 10, 10в, 12, 13/34;

Муштари — д. 1/65, 2/67, 4, 5, 6/2, 6а, 7, 8, 8/45, 9, 9 корп. 1; 9б, 9в, 9е, 10, 11/40, 11/43, 11а, 11в, 12, 12а, 12б, 13, 13а, 13б, 13в, 13д, 13 лит. А, 14, 14в, 16, 18, 20, 22, 22/1, 24;

Низенькая — д. 3, 4, 7;

Овражная — д. 1, 3, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 14а, 18а, 20;

Толстого — д. 7/47, 15;

Ульянова-Ленина — д. 52, 54а, 52б, 54б, 54в, 54д, 58, 60, 65/1, 67/2, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50в, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 50/14, 50/15, 50/16, 50/17, 50/18, 50/19;

Щапова — д. 26б, 26 корп. А, Б, В, Г, Д; 41, 45, 47/7;

Щепкина — д. 9, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 28а, 36, 40, 44.

Дарья Пинегина