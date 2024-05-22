Летом казанский «Метроэлектротранс» полностью откажется от кондукторов

Фото: Динар Фатыхов

За текущее лето казанское МУП «Метроэлектротранс» полностью откажется от кондукторов в городских трамваях и троллейбусах, сообщили «Реальному времени» на предприятии.

— Сейчас переходим полностью на «бескондукторку» в течение лета. На этой неделе мы начинаем оснащать оставшиеся 126 единиц техники — трамваи и троллейбусы, — рассказали в «Метроэлектротрансе».

Частично на бескондукторную систему оплаты «Метроэлектротранс» перешел уже в прошлом году. О завершении трансформации системы оплаты в наземном электротранспорте еще в декабре 2023 года сообщала мэрия Казани. При этом в организации не хотят ограничивать пассажиров в плане входа и выхода из общественного транспорта. Московская система со входом через переднюю дверь не рассматривается.

Если пассажир откажется заплатить, то никакого рычага влияния у контролера на него не будет. Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Расставаться с текущим штатом кондукторов «Метроэлектротранс» при этом не планирует, сотрудникам предложат другие позиции в компании. В том числе в качестве проверяющих контролеров.

Оплата пассажирами проезда — основной источник дохода предприятия. Перейдя на бескондукторную систему оплаты, предприятие может потерять порядка 10% доходов, пока не усилит систему контролеров.

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Артем Гафаров