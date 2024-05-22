В Совфеде одобрили закон о предоставлении бесплатных земельных участков семьям погибших Героев России

В Совете Федерации одобрили закон, предоставляющий семьям погибших (умерших) Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы право на бесплатное получение земельного участка вне очереди.

Льгота действительна в случае, если сам Герой или кавалер не воспользовался правом на бесплатный участок при жизни или звание Героя России было присвоено посмертно.

Документ вносит поправки в закон РФ «О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы». Все 157 членов Совета Федерации проголосовали за.

Согласно пояснительной записке к тексту закона, опубликованному в электронной базе Госдумы, семьи погибших смогут получить участок в собственность для строительства дома, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества.

Члены семей погибших Героев России смогут также получать единовременную выплату в размере 20 000 рублей. В частности, на выплаты смогут претендовать вдовы, родители и дети до 18 лет (инвалиды — старше 18 лет, учащиеся очно в вузах и ссузах — до 23 лет).



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