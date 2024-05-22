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Российские военные взяли под контроль Клещеевку в ДНР

13:14, 22.05.2024

Министерство обороны России сообщило о взятии под контроль населенного пункта Клещеевка в Донецкой Народной Республике.

— Подразделения Южной группировки ВС РФ освободили Клещеевку, — говорится в сообщении министерства.

Ранее российские войска взяли под контроль населенный пункт Старица Харьковской области.

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